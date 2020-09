Accoltellamenti in centro a Birmingham, un morto e sette feriti - Tuttoggi

BIRMINGHAM (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Diverse persone sono state accoltellate la notte scorsa nel centro di Birmingham, nel Regno Unito. Lo rende noto la polizia, che parla di “grave incidente”, spiegando che gli accoltellamenti sono stati segnalati intorno a mezzanotte e mezza. Alcune strade della città sono state chiuse.

Il bilancio, sempre secondo quanto riferito dalla polizia, è di un uomo morto, due feriti gravi (un uomo e una donna) e cinque feriti in forma più lieve.

La polizia in una nota spiega di essere alla ricerca “della persona responsabile” degli accoltellamenti, facendo intendere che non si tratterebbe di più soggetti.

