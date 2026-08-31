Accademia di Belle Arti di Perugia: per l'ammissione ai corsi, iscrizioni aperte fino al 4 settembre - Tuttoggi.info

Dopo l’opportunità di luglio, entra nel vivo la seconda ed ultima finestra di accesso per l’iscrizione all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia per l’Anno Accademico 2026/2027. Per rispondere alla straordinaria e crescente richiesta di iscrizioni registrata nell’ultimo triennio, il Consiglio Accademico ha confermato la fondamentale sessione autunnale di settembre, offrendo a tutti gli aspiranti studenti una preziosa opportunità per accedere ai percorsi di Alta Formazione Artistica (AFAM).

Sessione autunnale: scadenze e calendario esami. Gli aspiranti candidati dovranno presentare la domanda di ammissione entro e non oltre venerdì 4 settembre, compilando la procedura telematica disponibile sul portale ufficiale dell’Accademia (www.abaperugia.com).

Le prove d’esame della sessione di settembre si svolgeranno in due date: per i trienni il 15 settembre, per i bienni 16 settembre.

Un’opportunità concreta per il futuro artistico. “Negli ultimi tre anni abbiamo registrato un forte incremento di richieste”, dichiara la Direttrice dell’Accademia, Tiziana D’Acchille. “La sessione di settembre garantisce ai ragazzi la possibilità di accedere all’Alta Formazione e assicurarsi un posto in corsi oggi fortemente ambiti, sia nel settore delle arti visive sia in quelli della progettazione e del design”.

Sullo svolgimento della prova, che prevede la presentazione di un portfolio e un colloquio conoscitivo, la Direttrice rassicura i candidati: “L’esame di ammissione non deve spaventare. Il fulcro di tutto resta il colloquio motivazionale, che per le nostre commissioni rappresenta l’elemento fondamentale di valutazione, specialmente per i Trienni. Ciò che cerchiamo è la scintilla: la determinazione, la curiosità e la reale convinzione di intraprendere un percorso nel mondo dell’arte e del design. Le competenze tecniche specifiche si acquisiscono e si affinano durante gli anni di studio grazie ai nostri docenti; quello che chiediamo ai ragazzi di portare il giorno dell’esame è, prima di tutto, la loro passione”.

I corsi triennali e biennali offerti dall’Accademia. I corsi di studio erogati dall’Accademia “Pietro Vannucci” si articolano in un’offerta didattica ricca e variegata che spazia dalle arti visive tradizionali alle ultime frontiere del design e dei linguaggi contemporanei. Nell’ambito dei diplomi accademici di primo livello (Trienni), la proposta formativa è: Character design e gaming, Cinema e audiovisivo, Fashion design, Fotografia, video e social media per le arti, Grafica e illustrazione d’arte, Graphic design ed Illustrazione e linguaggio del fumetto. L’area artistica pura prosegue con gli storici e fondamentali indirizzi di Pittura e Scultura, integrati dai corsi ad indirizzo progettuale come Product design sostenibile e Scenografia. Proseguendo con l’offerta dei diplomi accademici di secondo livello (Bienni), per chi intende perfezionare la propria formazione specialistica l’Accademia propone il biennio in Brand design, Fashion design per la maglieria. L’approfondimento delle arti figurative prosegue nei bienni di Pittura e nella declinazione applicata di Pittura per l’editoria d’arte, per poi completarsi con le specializzazioni avanzate in Product design – Progettazione sostenibile, Scenografia e Scultura.

Tra le novità il corso libero di Nudo, di durata annuale.

Per consultare le info dettagliate sui corsi, i bandi completi, i requisiti di accesso e per compilare la domanda d’iscrizione online, è possibile visitare il sito web istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Perugia all’indirizzo www.abaperugia.com.





Luogo: Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, Piazza san Francesco al Prato