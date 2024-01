Abuso d'ufficio, Fontana "Abolizione reato va in favore efficienza" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “I sindaci di centrosinistra che vivono tutti i giorni la realtà si rendono conto dell’assurdità di questo reato che nel 90% dei casi non arriva mai ad una sentenza di condanna, ma che crea preoccupazioni e il blocco di certe attività amministrative. Chi opera sul territorio sa che una riforma non potrebbe che andare a favore dell’efficienza della macchina amministrativa”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in un’intervista rilasciata all’agenzia Italpress ha commentato la discussione sulla riforma della giustizia che prevede l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. “Chi invece vuole speculare e raccontare bugie per strappare qualche voto dice di no – ha aggiunto Fontana – Ma dobbiamo renderci conto che siamo giunti ad un punto della vita di questo paese nella quale bisogna fare scelte a favore del nostro paese e non di una parte politica”.(ITALPRESS)

