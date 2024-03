ROMA (ITALPRESS) – “La Francia ha una legislazione diversa dalla nostra. Non penso che mettere in campo argomenti divisivi per un Paese sia utile, comunque abbiamo una legge sull’aborto, che si aggancia sul piano Costituzionale alla tutela della salute psico-fisica della donna”, ha detto il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, riguardo alla recente decisione della Francia rispetto all’aborto.

