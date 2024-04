ROMA (ITALPRESS) – “Dell’aborto non me ne dovete parlare. Prima di tutto siamo per l’Europa, che già si è espressa. Non è un tema del PNRR. L’aborto lo lasciamo lì dove sta. Non è che quando c’è una campagna elettorale le donne devono essere sempre messe in mezzo, sacrificate, strumentalizzate”. Lo ha detto l’eurodeputata di Forza Italia Alessandra Mussolini, a margine del Consiglio nazionale di Forza Italia. “Basta strumentalizzare le donne”, ha aggiunto.

