ROMA (ITALPRESS) – Lo Youth Forum for Global Coordination and Democratic Resilience, il primo dedicato al confronto e alla cooperazione tra le giovani generazioni di Italia e Ucraina, si è concluso oggi a Roma dopo aver riunito 66 partecipanti, 42 ucraini e 24 italiani. Una tre giorni di lavoro voluta dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in collaborazione con il ministro della Gioventù e dello Sport dell’Ucraina, Matvii Bidnyi, con il supporto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dell’Agenzia Italiana per la Gioventù e del Consiglio Nazionale dei Giovani. La giornata conclusiva ha segnato due momenti particolarmente significativi: la presentazione della “Rome Youth Declaration”, che raccoglie i principi, le riflessioni e gli impegni emersi dal confronto, e la sottoscrizione del Memorandum d’intesa tra il Consiglio Nazionale dei Giovani italiano e il National Youth Council of Ukraine, alla presenza del commissario europeo per l’Equità intergenerazionale, la Gioventù, la Cultura e lo Sport Glenn Micallef. “E’ importante dare una continuità di relazioni e che sport e giovani facciano parte del pacchetto di misure a supporto del dramma che sta vivendo l’Ucraina perchè si possa andare oltre e convergere verso la pace. Ma al di là delle misure finanziarie e anche dei supporti militari credo che quello che stiamo facendo attraverso lo sport e le politiche giovanili rappresenti un elemento essenziale”, ha spiegato Abodi. Il ministro si è poi soffermato sulla scelta del Cio di revocare la sospensione del Comitato olimpico russo, rimarcando che “quello che è stato deciso merita un confronto perchè ognuno ha il suo ruolo di competenza, ma noi abbiamo diritto e dovere di esprimerci e anche di essere ascoltati in qualche maniera”. Dialogo è quanto auspica anche il commissario Ue Glenn Micallef, che sottolinea: “Non vogliamo impedire a nessun atleta di partecipare alle competizioni. Non è questo l’oggetto della discussione. Ma le stesse bandiere che vengono apposte sulle armi che uccidono, assassinano e terrorizzano quotidianamente le persone non possono essere le stesse bandiere che celebriamo nelle competizioni sportive. Sono confortato e orgoglioso del fatto che tra tutti i ministri dell’Unione europea ci sia consenso su questo punto. E’ un consenso espresso all’unanimità anche da tutti i capi di Stato e di governo dell’Unione europea e rispecchiato nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno e ottobre”. Il Cio in estate ha fatto sapere che prenderà una decisione in merito all’uso della bandiera russa, dell’inno, dei colori o di qualsiasi altro simbolo identificativo al “momento opportuno”. Per il ministro ucraino Bidnyi è “inammissibile che le organizzazioni sportive allentino o contribuiscano all’allentamento delle pressioni sulla Russia. E’ una posizione irresponsabile”. E a chi chiede se il Governo ucraino si aspetti un passo indietro del Cio, risponde: “Ci aspettiamo almeno che si astengano dal fare ulteriori passi, che non permettano di utilizzare bandiere ed esporre simboli statali nell’ambito delle competizioni sportive e che smettano di fare pressioni sulle federazioni nazionali per permettere questo approccio. L’utilizzo dei simboli è inaccettabile”.

– foto mec/Italpress –

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