 Abodi “Sinner? Sua 'macchina' ha mandato segnali, gli siamo vicini" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Abodi “Sinner? Sua ‘macchina’ ha mandato segnali, gli siamo vicini”

ItalPress

Abodi “Sinner? Sua ‘macchina’ ha mandato segnali, gli siamo vicini”

Mer, 07/10/2026 - 17:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Sinner? Dispiace molto, lo vorremmo sempre in campo perché ogni volta che è in campo è la rappresentazione di armonia, talento e rispetto di avversari e pubblico e della voglia di non accontentarsi mai, per poi arrivare quasi sempre alla vittoria. Ma è umano e la sua macchina ha mandato dei segnali. È importante che un atleta e una persona sappia sfruttare il proprio corpo e regolarsi di conseguenza misurando l’impegno”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a margine della presentazione del Mondadori Academy Forum Orienta, presso la CEOforLIFE Clubhouse di Montecitorio, commentando la decisione di Sinner di chiudere la stagione anticipatamente. “Gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, noi continueremo ad essere vicini a lui anche silenziosamente, così nella buona e nella cattiva sorte. È una piccola parentesi di una carriera già luminosa”, ha aggiunto.
mec/glb/gtr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!