Abodi "Lo stop alle trasferte sia un elemento di responsabilizzazione" - Tuttoggi.info

Abodi “Lo stop alle trasferte sia un elemento di responsabilizzazione”

ItalPress

Gio, 23/10/2025 - 00:02

ROMA (ITALPRESS) – “L’auspicio é che soprattutto la morte di Raffaele Marianella e la decisione della chiusura delle trasferte possano servire da elemento di riflessione e anche di responsabilizzazione. Il mio pensiero va alla famiglia di Raffaele ma un pensiero va anche alle tante persone perbene che non possono essere accomunate ad una responsabilità collettiva. Mi auguro che questo tempo di riflessione e anche di qualche limitazione serva a comprendere quale dovrà essere il modello futuro nel quale ognuno deve rispondere del proprio comportamento, affinché chi voglia andare allo stadio o ad un palazzetto in pace non veda limitata la sua libertà semplicemente perché, non lo sport, ma la società ha qualche delinquente che si manifesta in maniera così dolorosa passando in pochi attimi da teppista ad assassino. Bisogna mantenere la sensibilità nei confronti dei tifosi di tutte le età che hanno diritto di fare anche una trasferta in sicurezza”. Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi a margine della cerimonia del Premio Colalucci al circolo Antico Tiro a Volo, commentando i fatti di Rieti che hanno portato alla morte dell’autista del bus di tifosi pistoiesi e lo stop per tre mesi alle trasferte dei tifosi di calcio di Pisa e Verona.

mec/gm/mca1

