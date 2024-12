Aboca, da Intesa Sanpaolo finanziamento di 50 milioni per investimenti su ricerca, sostenibilità e strutture - Tuttoggi.info

Intesa Sanpaolo ha perfezionato un finanziamento di 50 milioni di euro con Garanzia Futuro di SACE (gruppo assicurativo-finanziario italiano direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e Finanze) a favore di Aboca Spa Società agricola, fondata nel 1978 a Sansepolcro e oggi leader italiano ed europeo nello sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative e biodegradabili a base di complessi molecolari naturali.

Il finanziamento di Intesa Sanpaolo rappresenta un passo significativo per il piano di investimenti 2024-2025 di Aboca, soprattutto quelli relativi alle filiere strategiche come agroindustria e farmaceutica. Molte risorse saranno rivolte all’ulteriore efficientamento della capacità produttiva coinvolgendo in primis lo stabilimento umbro di Pistrino. Inoltre, sono previsti interventi con l’introduzione dell’intelligenza artificiale, un ulteriore digitalizzazione dei processi interni e investimenti immobiliari nel centro direzionale.

Aboca opera da oltre 40 anni nel settore della salute, creando prodotti naturali e biodegradabili per la cura della salute. Il modello di business è fortemente integrato, con un ciclo produttivo verticalizzato che parte dalla coltivazione biologica con oltre 1.700 ettari situati in Toscana e Umbria, per poi passare alla fase di trasformazione e produzione nelle unità produttive aziendali.

Massimo Mercati, amministratore delegato di Aboca ha ringraziato Intesa Sanpaolo e SACE, sottolineando come questa operazione “ci permetta di sostenere con ancora più forza il nostro sviluppo, condividendo con i nostri partner l’impegno per il bene comune, espresso in investimenti concretamente al servizio di una visione che vede la tecnologia come strumento per una evoluzione capace di rispettare uomo e ambiente”.

Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo ha aggiunto “Essere a fianco di Aboca in questa rilevante operazione testimonia come il cammino verso una maggiore sostenibilità, nei confronti di persone, territorio e processi produttivi responsabili, sia sempre più al centro dell’impegno di realtà nazionali, leader nel nostro Paese come quelle coinvolte in questo investimento“.