Abitazione in fiamme, intossicato straniero che ci abitava abusivamente: denunciato - Tuttoggi.info

È rimasto lievemente intossicato dal fumo un uomo classe 1965 che abitava abusivamente in un’abitazione interessata da un incendio. Il fatto è avvenuto a Ponte d’Oddi: mentre le fiamme – probabilmente innescate da un mozzicone di sigaretta – sono state spente dai vigili del fuoco di Perugia, sul posto è intervenuta la polizia. Che alla fine ha denunciato l’uomo, originario del Marocco, per incendio colposo ed invasione di terreni o edifici.

Lo straniero, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto, presumibilmente, all’assunzione di sostanze alcoliche, con evidenti segni di fuliggine, ha riferito di alloggiare in quell’abitazione da diverso tempo. Viste le difficoltà respiratorie dovute all’inalazione del monossido di carbonio, è stato richiesto l’intervento dei sanitari per le cure del caso.

L’incendio è risultato di origine colposa, presumibilmente causato da un mozzicone di sigaretta rimasto acceso. Per i fatti sopra descritti l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per i reati di incendio colposo ed invasione di terreni o edifici.

