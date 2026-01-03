 "Abbiamo preso Maduro", l'annuncio di Trump dopo il raid Usa in Venezuela - Tuttoggi.info
“Abbiamo preso Maduro”, l’annuncio di Trump dopo il raid Usa in Venezuela

Sab, 03/01/2026 - 11:03

(Adnkronos) – Dopo i raid Usa sul Venezuela, il presidente Nicolas ”Maduro e sua moglie sono stati catturati e sono stati portati fuori dal Paese”. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump su Truth Social annunciando l’operazione condotta ”con successo contro il Venezuela e contro il suo leader”. 

”Seguiranno dettagli” sull’attacco, ha poi aggiunto il leader Usa, spiegando che alle 11 ora locale, le 17 in Italia, terrà una ”conferenza stampa a Mar-a-Lago”. 

 

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato catturato questa mattina da membri della Delta Force, la principale unità speciale dell’esercito statunitense, hanno riferito funzionari statunitensi alla Cbs News. 

La Delta Force, un’unità d’élite che fa capo all’esercito statunitense, è stata anche responsabile della missione del 2019 in cui è stato ucciso l’ex leader dello Stato Islamico (Isis) Abu Bakr al-Baghdadi. 

 

Trump avrebbe “ordinato attacchi contro siti all’interno del Venezuela, tra cui strutture militari”, hanno intanto riferito funzionari statunitensi alla Cbs News, mentre l’amministrazione, sabato mattina, intensificava la sua campagna contro il regime del presidente venezuelano Nicolás Maduro. 

Trump, secondo la Cbs, ha dato da giorni luce verde all’attacco condotto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio per colpire anche obiettivi militari nel paese. L’azione è stata discussa dai vertici militari a Natale, ma la priorità è stata data ai raid contro basi Isis in Nigeria. Nei giorni successivi al Natale, l’attacco a Caracas è stato congelato in attesa di condizioni meteo più favorevoli. 

 

