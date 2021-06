Abbandoni di rifiuti, nuova escalation. Il Comune corre ai ripari

Impegno sul territorio per far fronte agli abbandoni di rifiuti

Sono sempre di più le segnalazioni di abbandoni di rifiuti. La problematica ogni tanto torna a riemergere, così il Comune deve correre ai ripari.

Il Comune corre ai ripari

La consigliera comunale Federica Bagatti, con l’incarico alle Problematiche per le periferie, è all’opera, il suo telefono squilla continuamente. “Tante segnalazioni – scrive – ma anche questa volta risolte tempestivamente! Troppo spesso però si tratta del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, sintomo di inciviltà. Il mio impegno come Consigliere Comunale incaricato, e anche quello in prima persona del Sindaco Zuccarini in riferimento all’adozione di soluzioni a contrasto del fenomeno abbandono rifiuti, è costante, così come il confronto con la Valle Umbra Servizi“. E’ un vero appello, quello della consigliera, ad evitare qualsiasi abbandono abusivo.

Intanto, oltre alla sensibilizzazione, si lavora anche per possibili iniziative sanzionatorie, come le fototrappole.