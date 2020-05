Abbandonano sacchi di immondizia, 2 uomini beccati dai vigili - Tuttoggi

Stavano abbandonando sacchi di immondizia in centro, ma sono stati beccati dai vigili urbani. Risultati positivi per l’attività di controllo, da parte della polizia locale, contro il fenomeno dell’abbandono illegale dei rifiuti sul suolo pubblico in tutta la città. Controlli delle pattuglie ma anche con le nuove fototrappole.

In particolare, nella serata del 28 maggio gli agenti della Polizia Locale del Nucleo della Vigilanza Ambientale hanno colto in flagranza due uomini, entrambi extracomunitari, intenti a depositare sacchi di rifiuti domestici, prevalentemente lattine e bottiglie, in Piazzale Bosco – Angolo Via Lombardia.

Privi di documenti, i due sono stati accompagnati in Questura; uno di loro è risultato privo di valido permesso di soggiorno.

“Il nostro obiettivo – sottolinea l’assessore alla Polizia Locale Giovanna Scarcia – è continuare a lavorare per il rispetto delle regole, per una città più dignitosa e per questo rivolgiamo un nuovo appello a tutti i cittadini perché adottino comportamenti adeguati per il bene della comunità nella quale ognuno di noi vive e nei confronti della quale ciascuno ha diritti e doveri”.