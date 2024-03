ABB, progresso sociale e sostenibilità sempre più centrali - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo una solida agenda di sostenibilità per il 2030 e anche con degli obiettivi per il 2050. Nel dettaglio, vogliamo arrivare nel 2050 con il net zero, che richiede che le emissioni siano annullate e riprese dal sistema”, Lo ha detto in un’intervista all’Italpress Simona Alberini, Country Holding Officer e Presidente del Cda di ABB. Di pari passo il tema della sostenibilità sociale: “Abbiamo raggiunto la certificazione di genere a dicembre, siamo molto orgogliosi”, ha aggiunto.

mrv/fsc/gtr