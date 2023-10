A1, la demolizione di un viadotto con cinque esplosioni - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta la demolizione attraverso l’uso di esplosivi, del viadotto Torraccia Sud, al km 271+681 dell’originaria carreggiata Sud del tratto di A1 Milano-Napoli, tra Barberino e Calenzano. L’operazione avvia la fase centrale del piano di ammodernamento del viadotto, un intervento propedeutico al più ampio programma di riqualifica dell’intero tracciato, finalizzato da Autostrade per l’Italia sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La demolizione, dopo tre spari di preavviso che hanno segnato il countdown, è avvenuta in 5 esplosioni consecutive, una per ogni pila, attivate a 15 millisecondi di distanza l’una dall’altra. A seguito dell’evento è stato eseguito un monitoraggio dei dati sismici e un’ispezione visiva finalizzata alla verifica della completa detonazione delle cariche. Le operazioni si sono sviluppate in modo tale da non generare alcun tipo di ripercussione ambientale, grazie a un accurato monitoraggio dell’emissione di onde sismiche, sonore, delle emissioni in atmosfera e della fauna selvatica grazie al posizionamento di recinzione di cantiere per minimizzare il rischio sconfinamento della fauna selvatica di piccole dimensioni.

sat/ (Fonte video: Autostrade per l’Italia)