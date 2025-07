A Villa Fabri di Trevi Tributo a Giorgio Gaber con la Filarmonica di Belfiore - Tuttoggi.info

Concerto en plein air per gli Amici della Musica di Foligno. La Stagione fa tappa anche quest’anno nel borgo di Trevi dove domenica 27 luglio il cartellone propone un appuntamento musicale sotto le stelle nell’incanto del Ninfeo di Villa Fabri, ore 21.

Sarà infatti la splendida struttura cinquecentesca ad accogliere “Sulle tracce del Signor G”, omaggio a Giorgio Gaber che vedrà in scena Saverio Mariani (voce e chitarra) e i Filarmonici di Belfiore diretti dal M° Marco Pontini, autore, insieme a Davide Costantini, anche degli arrangiamenti/adattamenti per voce e orchestra di fiati. Nato in collaborazione con il Comune di Trevi, il concerto propone un godibilissimo percorso nel “teatro canzone” di Giorgio Gaber, coinvolgente tributo al geniale interprete italiano, affidato a capolavori quali Barbera e champagne, Il conformista, Una fetta di limone, La libertà.

A portare al pubblico i suoi brani Saverio Mariani, musicista e cantante nato a Spoleto, artista da sempre tra musica e parole. Ha studiato pianoforte, chitarra e composizione e lavora nell’organizzazione di eventi culturali e artistici, trovando sul palco e nella scrittura il suo spazio di espressione. Suo principale progetto è la band NEO, legata a un’idea di canzone d’autore che affonda nella tradizione cantautorale italiana mescolandola a numerose influenze continentali. Nota e molto amata, la Filarmonica di Belfiore (Città di Foligno) è realtà culturale di primo piano nel panorama musicale umbro e nazionale. Di lunga tradizione – le radici risalgono al 1893 – spazia dal barocco alla musica contemporanea, includendo esecuzioni con solisti, cori, attori e formazioni cameristiche, oltre a realizzare progetti di musical e teatro musicale. Vivaio di talenti, sotto la guida trentennale del Maestro Marco Pontini la Filarmonica di Belfiore è eccellenza culturale che unisce memoria, comunità e futuro.

Per info e biglietti online www.amicimusicafoligno.it. Possibile anche acquisto al botteghino di Villa Fabri il giorno del concerto dalle ore 20.