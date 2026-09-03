A Venezia "Wild Horse Nine", McDonagh "Film che parla dell'attualità" - Tuttoggi.info

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A Venezia “Wild Horse Nine”, McDonagh “Film che parla dell’attualità”

ItalPress

A Venezia “Wild Horse Nine”, McDonagh “Film che parla dell’attualità”

Gio, 03/09/2026 - 20:03

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VENEZIA (ITALPRESS) – Martin McDonagh torna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con “Wild Horse Nine”, commedia nera ambientata alla vigilia del colpo di Stato cileno del 1973. Protagonisti John Malkovich e Sam Rockwell, nei panni di due agenti della CIA inviati da Santiago all’Isola di Pasqua dal loro superiore, interpretato da Steve Buscemi.
Tra i moai e l’isolamento di quello che sembra un paradiso remoto, Chris e Lee si trovano alle prese con il proprio passato e con una serie di cospirazioni che finiscono per mettere in discussione la loro missione. A complicare ulteriormente la situazione è il rapporto che Chris instaura con due giovani studentesse ribelli.
xr7/mgg/gsl (video di Federica Polidoro)

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