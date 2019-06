A Valfabbrica arriva la banda ultralarga

share

Lo scorso 29 maggio, attraverso una conferenza stampa riunitasi in sala consiliare a Valfabbrica, il dirigente regionale Graziano Antonielli ha dato il via libera ai lavori per la banda ultra larga, che prevedono un investimento di 671.829 euro realizzando oltre 30 km di infrastruttura, con l’utilizzo dell’82% di quella esistente.

Il fine lavori è previsto per marzo 2020. Il sindaco Roberta Di Simone ha sottolineato come grazie a tutto ciò, Valfabbrica potrà avere fino a 100 mb di velocità nei centri abitati e, oltre a beneficiarne privati e imprese, arriverà in tutti gli edifici pubblici tra cui scuole, sedi proloco, centri sportivi, museo civico e sedi di altri enti, ma anche le zone più isolate saranno coperte da linea veloce con tecnologia wireless con velocità tra i 20-30 mb.

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato Open fiber, Regione Umbria e gli Uffici comunali per aver lavorato in sinergia, affinché i tempi siano stati veloci per dare il via ai lavori. All’incontro erano presenti le scuole medie di Valfabbrica, a cui è stato spiegato come funziona questa tecnologia attraverso dimostrazioni dal personale competente, il Geom. De Angelis , rappresentante di Open Fiber, società che sta portando la linea ftth in tutta Italia, l’Ing. Trancanelli del Comune di Valfabbrica e la società Co.ge.pa. che realizzerà i lavori.

Questo progetto è inserito nell’ambito della strategia nazionale iniziata nel 2015, con l’obiettivo di contribuire a ridurre il gap infrastrutturale e di mercato esistente, attraverso la creazione di condizioni più favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di telecomunicazione fisse e mobili. La prima fase dell’attuazione della Strategia riguarda le aree a fallimento di mercato (aree bianche), tra cui appunto Valfabbrica.

share

Stampa