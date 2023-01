Umbertide, "Befane tra i vicoli di notte" con concorso a premi

Per l’occasione gli organizzatori dell’evento hanno anche organizzato un concorso fotografico a premi. Il regolamento del concorso, pubblicato nell’evento Facebook dell’iniziativa, prevede le seguenti regole: le befane dovranno essere fotografate in viso; tra tutti coloro che avranno fotografato tutte le befane a pari merito verrà estratto a sorte il vincitore. Il premio in palio sono 100 euro da spendere in qualunque negozio del centro storico. Le foto dovranno essere inviate alla mail donchisciotteumbertide@gmail.com.

Gli organizzatori invitano tutti coloro che vorranno prendere parte alla manifestazione di arrivare in piazza con una torcia. “Befane tra i vicoli di notte” è inserita all’interno del calendario degli eventi di “Natale ad Umbertide” ed è patrocinata dal Comune.