A Trevi incontro sul ruolo psicosociale dello sport giovanile - Tuttoggi.info

Il 4 aprile, alle ore 18, presso la sala conferenze del Polo museale di san Francesco, l’assessorato allo sport del comune di Trevi organizza un incontro con la dott.ssa Luisa Cirimbilli, psicologa dello sport e mental training. All’incontro sono invitati tutti i cittadini, tutti i genitori che hanno figli che praticano qualsiasi sport, ma anche tutti coloro che gravitano nel mondo sportivo: allenatori, formatori, dirigenti, semplicemente appassionati.



La dott.ssa Cirimbilli svolge la sua attività in seno a molte associazioni sportive delle più diverse discipline e dal 2022 è la psicologa della FIGC Umbria.

Secondo la stessa dott.ssa “dobbiamo essere in grado di far percepire ai nostri giovani lo sport come palestra di vita; bisogna chiedersi come utilizzare il contesto sportivo per crescere futuri adulti in grado di affrontare le sfide della vita e liberi di scegliere i propri sogni al di là dei desideri e delle pressioni esterne”.

Secondo l’assessore allo Sport del Comune di Trevi, Mirko Menicacci, “l’incontro dovrebbe essere un momento di riflessione sul vero valore dello sport giovanile; su cosa chiedere e cosa aspettarsi dai ragazzi e dai formatori, affinché lo sport giovanile non diventi dimora solo di aspettative genitoriali, ma principalmente mezzo di crescita fisica, psichica e sociale per la giovane ed il giovane che lo pratica. l’incontro con una specialista del settore per rendere più consapevole ed informato anche l’approccio genitoriale di fronte all’attività sportiva dei propri figli, in un contesto in cui i genitori stessi potranno, se lo vorranno, rapportarsi con la psicologa, facendole domande, sottoponendole quesiti e esaminando situazioni”.