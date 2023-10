A Torino riparte Breakfast Club, progetto Kellogg e CRI per le scuole - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – Alla scuola primaria XXV Aprile di Torino la colazione a scuola è un’abitudine consolidata. 170 studenti tutti i giorni cominciano la giornata da cinque anni in modo conviviale, mangiando in maniera sana ed equilibrata grazie al Breakfast Club, un progetto di Kellanova, più conosciuta come Kellogg Company, grazie a cui insieme alla Croce Rossa Italiana, viene offerta una prima colazione equilibrata. “Sono orgogliosa di unirmi a Kellanova per contribuire a creare abitudini virtuose promuovendo la corretta alimentazione, a partire dalla prima colazione, l’attività fisica e l’integrazione sociale”, ha spiegato Virginia Gambardella, influencer e ambassador della campagna.

xb2/fsc/gtr