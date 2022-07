A Torino dal 26 al 29 settembre gli Stati Generali Mondo Lavoro Italia - Tuttoggi

TORINO (ITALPRESS) – Si svolgerà a Torino da lunedì 26 a giovedì 29 settembre la quarta edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro Italia. L’iniziativa è stata presentata presso la Sala Trasparenza della sede della Regione Piemonte.Rivolto principalmente ad aziende di settore, manager, sindacati, istituzioni, imprese, mondo della formazione, professionisti, ricercatori e studenti, il convegno favorirà un costruttivo confronto sui temi più rilevanti ed urgenti del dibattito contemporaneo sul mondo del lavoro: politiche attive, programmi di supporto alle aziende, innovazione, welfare e smartworking, nuove competenze e sostenibilità aziendale.La cerimonia di apertura dell’evento si svolgerà lunedì 26 settembre dalle ore 10 e avrà come protagoniste le istituzioni nazionali e piemontesi che si confronteranno sull’attualità del mondo del lavoro. Nel meeting pomeridiano gli assessori al lavoro delle regioni italiane si confronteranno sulle politiche attive intraprese.La seconda giornata di martedì 27 Settembre, dedicata interamente al tema dell’innovazione, vedrà come protagonisti al mattino i Competence Center italiani, dove si discuterà degli obiettivi e programmi per supportare le aziende italiane. Nel pomeriggio invece, sempre restando nel tema dell’innovazione, sarà analizzato e approfondito da esperti e protagonisti il ruolo dell’innovation manager.Mercoledì 28 Settembre sarà la giornata dedicata al welfare, dove al mattino si tratteranno temi sui modelli di change management in ottica di welfare e smartworking, mentre nel pomeriggio le aziende descriveranno le loro best practice aziendali in ottica di welfare.La giornata di chiusura della quattro giorni di meeting sarà dedicata alle nuove competenze nell’incontro del mattino, mentre a partire dalle ore 15 il tema sarà dedicato alla sostenibilità con un focus sulla sostenibilità aziendale.Tra i protagonisti della conferenza stampa di presentazione Pier Carlo Barberis, Founder degli Stati Generali Mondo del Lavoro, Elena Chiorino, Assessore al Lavoro Regione Piemonte e Andrea Tronzano, Assessore allo sviluppo delle attività produttive della Regione Piemonte.I meeting si svolgeranno in presenza, oltre che trasmessi in diretta web, con doppio appuntamento quotidiano dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17.Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in presenza con iscrizione a www.eventbrite.it/o/stati-generali-mondo-lavoro-31055707803 e on line dai profili degli Stati Generali Mondo Lavoro: www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg www.facebook.com/statigeneralimondolavoro.

– foto ufficio stampa Stati Generali Mondo Lavoro: da sinistra l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Piemonte Andrea Tronzano, l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino e Pier Carlo Barberis, founder degli Stati Generali Mondo Lavoro –