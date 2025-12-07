 A Terni tre giorni dedicati ai giovani, alle idee e alle nuove opportunità per il territorio - Tuttoggi.info
A Terni tre giorni dedicati ai giovani, alle idee e alle nuove opportunità per il territorio

Flavia Pagliochini

A Terni tre giorni dedicati ai giovani, alle idee e alle nuove opportunità per il territorio

Dom, 07/12/2025 - 10:11

Si è concluso a Terni “Talento in Fiera – Idee, Lavoro, Futuro”, la tre giorni (4–6 dicembre) promossa da Eurointerim S.p.A. – Agenzia per il Lavoro, in collaborazione con scuole, università, imprese, enti locali e istituzioni nazionali e regionali. Un evento che rappresenta un vero progetto di comunità, nato per costruire uno spazio di dialogo strutturato e inclusivo tra giovani e mondo del lavoro, rafforzando un patto intergenerazionale che metta in relazione entusiasmo, visione e responsabilità condivisa.

Sabato mattina, nella Sala Bazzani del Palasì, è intervenuto anche il presidente della Provincia di Perugia, Massimiliano Presciutti, che ha rivolto ai tanti giovani presenti un saluto caloroso, sottolineando con forza il valore dei loro sogni e il ruolo decisivo che già oggi rivestono nel dare forma al domani. “Credo profondamente – ha detto – che voi ragazzi non siete solo il futuro, ma il presente per costruire ciò che verrà. Sono felice di essere qui, questa occasione mi permette di conoscervi, di ascoltare i vostri desideri e di toccare con mano i vostri sogni. Sognare è bellissimo, ma richiede passione, sacrificio, dedizione. Sono qualità che voi avete. E anche se qualche sogno potrebbe non realizzarsi subito, non dovete fermarvi: è proprio allora che bisogna trovare ancora più forza per raggiungere l’obiettivo che ci si è posti. Le istituzioni devono essere al vostro fianco, anzi un gradino sotto: spronateci, sollecitateci. Solo così possiamo crescere anche noi. Siamo di passaggio in queste stanze e abbiamo il dovere di lasciarle migliori di come le abbiamo trovate”.

