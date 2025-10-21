A Terni inaugurato il nuovo Emporio Altromercato di Monimbò - Tuttoggi.info

Si è tenuta nel pomeriggio di sabato 11 ottobre 2025, al civico 120 di Corso Vecchio – Terni, la festa di inaugurazione del nuovo Emporio Altromercato – gestito dalla Cooperativa Monimbò.

L’evento, sotto il nome di “Ch-ch-change!”, ha celebrato il recente rinnovo della storica bottega ternana promotrice del commercio equo – solidale e ha visto la numerosa partecipazione di soci e clienti abituali.

Per l’occasione il punto vendita ha offerto un aperitivo-degustazione realizzato con ingredienti Altromercato e presentato una promozione speciale moda e un’ampliata offerta di prodotti nei settori moda, cosmesi e alimentari, abbracciando il cambiamento secondo la promessa ‘l’aspetto cambia, i valori no’.



La degustazione è stata a cura di Holy Food – genuino market e della Cioccolateria Calvani, con la realizzazione di un’edizione speciale di cioccolatini.



Adele Barbetti, Presidente della Cooperativa Monimbò, ha commentato con soddisfazione la riuscita dell’evento: “In un periodo di crisi e spopolamento del centro storico, la Cooperativa Monimbò insieme ad Altromercato sceglie di rilanciare e investire nell’area di Corso Vecchio. Oggi tante persone sono venute a trovarci, è stata anche la loro festa e un segnale incoraggiante”.



L’Emporio Altromercato è aperto dal lunedì al sabato, con orario 9.00-13.00 e 16.00-20.00.



CHI È MONIMBÒ

La Cooperativa Monimbò nasce a Perugia nel 1992 con l’obiettivo di promuovere un’economia più equa, inclusiva e sostenibile, ponendo al centro i diritti dei piccoli produttori del Sud del mondo, la giustizia sociale e la tutela dell’ambiente. Gestisce due punti vendita, uno a Perugia e l’altro a Terni, che organizzano anche attività di formazione e informazione, collabora inoltre con le realtà del territorio per promuovere modelli di economia solidale locale e globale, multiculturalità e sviluppo sostenibile.



CHI È ALTROMERCATO

Dal 1988 Altromercato è la principale realtà di Commercio Giusto in Italia, con oltre 80 soci e oltre 200 negozi a marchio Altromercato sul territorio nazionale. Si impegna nella costruzione di filiere etiche per le materie prime, garantendo un modo di coltivare la terra e produrre prodotti che rispetti le persone e il pianeta, attraverso il modello del Commercio Giusto e la Cooperazione Internazionale.



Contatti:

Sito: www.monimbo.it

Instagram: bottegamonimbo

Facebook: monimboterni

Email: bottegatr@monimbo.it



