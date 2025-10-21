 A Terni inaugurato il nuovo Emporio Altromercato di Monimbò - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

A Terni inaugurato il nuovo Emporio Altromercato di Monimbò

Redazione

A Terni inaugurato il nuovo Emporio Altromercato di Monimbò

Mar, 21/10/2025 - 07:34

Condividi su:

Si è tenuta nel pomeriggio di sabato 11 ottobre 2025, al civico 120 di Corso Vecchio – Terni, la festa di inaugurazione del nuovo Emporio Altromercato – gestito dalla Cooperativa Monimbò.

L’evento, sotto il nome di “Ch-ch-change!”, ha celebrato il recente rinnovo della storica bottega ternana promotrice del commercio equo – solidale e ha visto la numerosa partecipazione di soci e clienti abituali.
Per l’occasione il punto vendita ha offerto un aperitivo-degustazione realizzato con ingredienti Altromercato e presentato una promozione speciale moda e un’ampliata offerta di prodotti nei settori moda, cosmesi e alimentari, abbracciando il cambiamento secondo la promessa ‘l’aspetto cambia, i valori no’

La degustazione è stata a cura di Holy Food – genuino market e della Cioccolateria Calvani, con la realizzazione di un’edizione speciale di cioccolatini.

Adele Barbetti, Presidente della Cooperativa Monimbò, ha commentato con soddisfazione la riuscita dell’evento: “In un periodo di crisi e spopolamento del centro storico, la Cooperativa Monimbò insieme ad Altromercato sceglie di rilanciare e investire nell’area di Corso Vecchio. Oggi tante persone sono venute a trovarci, è stata anche la loro festa e un segnale incoraggiante”.

L’Emporio Altromercato è aperto dal lunedì al sabato, con orario 9.00-13.00 e 16.00-20.00.

CHI È MONIMBÒ

La Cooperativa Monimbò nasce a Perugia nel 1992 con l’obiettivo di promuovere un’economia più equa, inclusiva e sostenibile, ponendo al centro i diritti dei piccoli produttori del Sud del mondo, la giustizia sociale e la tutela dell’ambiente. Gestisce due punti vendita, uno a Perugia e l’altro a Terni, che organizzano anche attività di formazione e informazione, collabora inoltre con le realtà del territorio per promuovere modelli di economia solidale locale e globale, multiculturalità e sviluppo sostenibile.

CHI È ALTROMERCATO

Dal 1988 Altromercato è la principale realtà di Commercio Giusto in Italia, con oltre 80 soci e oltre 200 negozi a marchio Altromercato sul territorio nazionale. Si impegna nella costruzione di filiere etiche per le materie prime, garantendo un modo di coltivare la terra e produrre prodotti che rispetti le persone e il pianeta, attraverso il modello del Commercio Giusto e la Cooperazione Internazionale. 

Contatti:
Sito: www.monimbo.it
Instagram: bottegamonimbo
Facebook: monimboterni
Email: bottegatr@monimbo.it

Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

“Con il sole dentro”, al Caio Melisso concerto per i 25 anni di Rangers Spoleto e MM inSIemeVOLA

Spoleto

Foligno-Spoleto, Arte contemporanea adieu | A breve tutti uniti per il Premio Butteri imbruttiti d’Italia

Spoleto

Stelvio Gauzzi stroncato da un malore | Aggiornamento | choc a Spoleto e Perugia

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Chivu “Union SG aggressiva, Thuram out anche a Napoli”

Pillole Italpress

Giuli visita mostra Webuild EVOLUTIO, “Autobiografia dello sviluppo”
Pillole Italpress

Autista ucciso, Rocca “Cambiare paradigma, serve rispetto e ascolto”
Pillole Italpress

Louvre, Giuli “Vicini alla Francia, collaborazione su beni trafugati”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!