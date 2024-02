A Terni bimbi e genitori a scuola di diritti: Ecco il progetto “L’isola dei bambini” del Cesvol - Tuttoggi.info

A conclusione dei laboratori sarà realizzato un albo illustrato sul tema dei diritti naturali dei bambini pubblicato dal Cesvol.

TERNI – Il progetto si intitola “L’isola dei bambini”. E’ promosso dal servizio di editoria sociale del Cesvol Umbria e viene portato avanti con la scuola dell’infanzia Guglielmi e Vittorio Veneto di Terni, della direzione didattica Mazzini, e le associazioni Unicef, comitato provinciale di Terni e Age Terni. Si tratta di un progetto di scrittura creativa con laboratori in classe per i bambini e incontri con i genitori, le famiglie e gli educatori sul tema dei diritti dei bambini. Il percorso prevede laboratori in classe sui diritti, curati da Laura Manni di Unicef, e tre laboratori pomeridiani che si terranno nella sala polivalente del Cesvol con genitori, insegnanti ed educatori curati da Maurizio e Giulia Valentini di Age. Per i percorsi con i genitori i tre incontri pomeridiani al Cesvol, rivolti a tutti e non solo ai genitori dei bambini inseriti nel progetto, partiranno il 29 febbraio. A conclusione dei laboratori sarà realizzato un albo illustrato sul tema dei diritti naturali dei bambini pubblicato dal Cesvol. Info dettagliate e iscrizioni 0744-812786; editoriasocialetr@cesvolumbria.org; modulo di iscrizione sul www.cesvolumbria.org