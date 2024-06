A Temptation Island si parla anche eugubino, tra i "tentatori" del programma c'è Maicol Bei - Tuttoggi.info

Maicol Bei dovrà mettere alla prova la fedeltà di 6 coppie storiche di fronte alle tentazioni e distrazioni di un villaggio della Sardegna pieno di single | Il 29enne è figlio della ex "dama" di 'Uomini e Donne' Anna Tedesco

C’è anche un eugubino tra i 13 “tentatori” che, da questa sera (27 giugno), faranno parte di Temptation Island, reality estivo di Canale 5.

Lui è Maicol Bei, classe 1995, operaio metalmeccanico, modello, appassionato fotografo, amante dello sport e, come si legge dalla biografia, “molto legato alla mamma”.

Maicol è figlio dell’eugubina Anna Tedesco (nella foto insieme a lui), ex “dama” di Uomini e Donne che per ben 5 anni appassionò gli spettatori del primo pomeriggio di Canale 5 per la sua storia con Nino e il presunto flirt (mai confermato) con Giorgio Manetti. La corteggiatrice alla fine abbandonò il programma per stare vicino alla madre malata.

Ora in tv, sempre in un format di Maria de Filippi, torna il figlio Maicol. Per lui si tratta di un debutto assoluto sul piccolo schermo e lo farà con un ruolo certamente non facile, ovvero quello di mettere alla prova la fedeltà di 6 coppie storiche – che vogliono mettersi in gioco per svariati motivi – di fronte alle tentazioni e distrazioni di un villaggio della Sardegna pieno di single.