I carabinieri di Stresa hanno arrestato un 52enne bengalese per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L’uomo avrebbe rinchiuso in casa e picchiato la figlia 20enne perché rifiutava un matrimonio combinato nel loro paese d’origine. Ad allertare i carabinieri il fidanzato 23enne della ragazza che vive a Milano e che non aveva più sue notizie.