A Spoleto l’eccellenza dell’artigianato artistico: mostra orafa e convegno promossi da Confartigianato Umbria - Tuttoggi.info

Nel prestigioso contesto del Festival dei Due Mondi, Confartigianato Imprese Umbria promuove due importanti iniziative dedicate all’artigianato artistico, con l’obiettivo di valorizzare uno dei patrimoni più preziosi dell’identità culturale ed economica italiana: il saper fare artigiano. Dal 26 giugno al 12 luglio 2026, presso la Sala degli Ori di Spoleto (Via Saffi 18), sarà aperta al pubblico la Mostra di Arte Orafa, un’esposizione che metterà in evidenza l’eccellenza manifatturiera del settore attraverso opere di grande pregio artistico e tecnico. Ad arricchire l’evento sarà la presenza di lavori del celebre artista internazionale Mark Kostabi, in un dialogo originale tra arte contemporanea e alta artigianalità. L’inaugurazione ufficiale della Mostra di Arte Orafa si terrà venerdì 26 giugno 2026 alle ore 16.30, con il tradizionale taglio del nastro presso l’ingresso della Sala degli Ori. La mostra rappresenta un’occasione unica per cittadini, turisti e operatori del settore di conoscere da vicino il valore creativo, culturale ed economico dell’oreficeria artistica, comparto simbolo della tradizione manifatturiera italiana e al tempo stesso protagonista di nuove opportunità sui mercati internazionali. Il momento centrale della manifestazione sarà il convegno: “L’ANIMA DEL FARE: L’ARTIGIANATO ARTISTICO TRA IDENTITÀ, MERCATO E FUTURO” in programma venerdì 3 luglio 2026 alle ore 17.00, presso la Sala dello Spagna nel Palazzo del Comune di Spoleto.

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e delle organizzazioni di categoria, chiamati a confrontarsi sulle prospettive di sviluppo dell’artigianato artistico in un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni economiche e commerciali. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti e del Presidente di Confartigianato Imprese Umbria Mauro Franceschini. Seguiranno gli interventi di: • Paolo Garzotti, Capo Missione presso la Commissione Europea, che illustrerà le nuove opportunità per le PMI derivanti dagli accordi commerciali internazionali promossi dall’Unione Europea; • Alfonso Piantedosi, Dirigente della Divisione VI UIBM del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che presenterà le novità relative all’estensione delle Indicazioni Geografiche europee ai prodotti artigianali e industriali; • Erika Liberati, Presidente Nazionale Ceramisti di Confartigianato Imprese, che analizzerà l’evoluzione dei consumi nel settore del lusso e dell’handmade e le opportunità per le micro e piccole imprese. • Simona Meloni, Assessore della Regione Umbria, che approfondirà il ruolo dell’artigianato artistico nelle strategie regionali per il rilancio delle aree interne; Le conclusioni saranno affidate a Marcello Serafini, Segretario di Confartigianato Imprese Umbria. A moderare il dibattito sarà Corrado Bordoni, Responsabile dell’Ufficio Export di Confartigianato Imprese Terni e EU Trade Champion.

Un confronto sul futuro del Made in Italy Le due iniziative nascono dalla volontà di creare un momento di riflessione e valorizzazione dedicato alle imprese dell’artigianato artistico, settore che custodisce competenze uniche e rappresenta un elemento distintivo del Made in Italy nel mondo. Tra i temi al centro del confronto figurano l’internazionalizzazione delle PMI, la tutela delle produzioni artigianali, le nuove normative europee, i cambiamenti nei consumi e le strategie necessarie per coniugare tradizione, innovazione e competitività. Attraverso la mostra e il convegno, Confartigianato Imprese Umbria intende riaffermare il valore dell’artigianato artistico come leva di sviluppo economico, attrattività territoriale e trasmissione dell’identità culturale, promuovendo una visione del futuro fondata sulla qualità, sulla creatività e sul patrimonio di competenze che caratterizza le imprese artigiane italiane.