A Spello domenica 15 l'iniziativa Insieme per l'Arcobaleno - Tuttoggi.info

L’associazione Arcobaleno di Spello, che da oltre trent’anni accoglie persone con disabilità, apre le proprie porte alla comunità per far conoscere a tutti attività e servizi offerti e favorire l’inclusione sociale.

Domenica 15 novembre 2026, l’Associazione Arcobaleno ODV organizza l’iniziativa “Insieme con l’Arcobaleno”. L’evento si svolge dalle ore 10:00 alle 12:30 e rientra nel programma della 65ª edizione de L’Oro di Spello – Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta.

Con ingresso in via Garibaldi / Largo Mazzini, sarà possibile visitare la sede della struttura e partecipare a un incontro pubblico su temi della disabilità e dell’inclusione con autorità civili e religiose, rappresentanti della BCC di Spello e Velino e operatori e volontari della realtà associativa, considerata un punto di riferimento sul territorio. Anche lo spazio ludico e ricreativo sarà aperto, con la collaborazione degli studenti dell’istituto comprensivo “G. Ferraris” di Spello. Previsto anche un momento conviviale conclusivo, con animazione musicale. L’evento, con il sostegno della BCC di Spello e Velino, è inserito nel programma della 65esima edizione dell’Oro di Spello – Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta.