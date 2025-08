A spasso in centro con uno sfollagente nel marsupio, denunciato 46enne - Tuttoggi.info

Uno sfollagente nel marsupio. Un 46enne lo stava portando a spasso con sé nei vicoli del centro storico di Gualdo Tadino, finché non è stato fermato dai carabinieri per un semplice controllo.

L’oggetto rinvenuto – uno sfollagente telescopico (retraibile e allungabile) – la cui detenzione è vietata dalla normativa vigente, è stato sequestrato immediatamente.

L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per porto abusivo di armi, non sapendo minimamente dare spiegazione sul possesso di quel particolare (e pericoloso) oggetto.