A settembre torna in rialzo il mercato europeo dell’auto - Tuttoggi

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – A settembre 2020 il mercato delle auto nell’Unione Europea ha registrato il primo aumento dell’anno. Secondo i dati Acea, le immatricolazioni sono cresciute del 3,1% il mese scorso, raggiungendo 933.987 nuove auto vendute in tutta l’Ue Europea. I quattro mercati più grandi, tuttavia, hanno registrato risultati contrastanti. Perdite in Spagna (-13,5%) e Francia (-3%), mentre Italia (+9,5%) e Germania (+8,4%) hanno registrato forti aumenti.

Durante i primi nove mesi del 2020, la domanda di auto è diminuita del 28,8% nell’Ue. Sette milioni ne sono state immatricolate da gennaio a settembre, quasi 2,9 milioni in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tra i principali mercati, quest’anno la Spagna ha registrato il calo più netto (-38,3%), seguita da Italia (-34,2%), Francia (-28,9%) e Germania (-25,5%).

(ITALPRESS).