A Sesto i vaccini alle persone estremamente fragili - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia, ha fatto visita al Centro vaccinale Arcobaleno allestito all’Ospedale di Sesto San Giovanni, dove nel corso della settimana è iniziata la somministrazione sperimentale dei vaccini anti-Covid alle persone vulnerabili e iper vulnerabili.

“Lo straordinario lavoro degli operatori dell’Asst Nord Milano, con a capo il Direttore generale Elisabetta Fabbrini – dichiara l’assessore – ha permesso in tempi record di trasformare un’area di 400 metri quadri per garantire alle persone più fragili e alle loro famiglie di ricevere la vaccinazione in un ambiente protetto, con ‘salotti vaccinalì identificati dai colori delle pareti”.

“A differenza del Centri vaccinali tradizionali – spiega l’assessore – agli utenti viene garantita la presenza costante dei caregiver ed è l’èquipe che si sposta nei salottini per occuparsi di tutti i momenti del percorso vaccinale: dall’accettazione, all’anamnesi e all’osservazione”.

“Un centro all’avanguardia, dunque, allestito per rispondere in modo adeguato – dice ancora Locatelli – a quelle che sono le particolari esigenze delle persone più fragili e che intendiamo potenziare”.

“Quello di Sesto San Giovanni è uno dei centri che in Lombardia si stanno attivando per garantire la piena attuazione del Piano regionale #PrimaTu, che – ricorda – sarà avviato ufficialmente a partire dal 6 aprile, con le chiamata diretta alle persone interessate da questa fase della campagna vaccinale e dal 15 aprile, compatibilmente con il rifornimento di vaccini di cui al momento si registra una grave carenza, con le vaccinazioni”.

