A scuola in bus, il decalogo anti Covid a Castiglione

Decalogo anti Covid per gli studenti di Castiglione che si recheranno a scuola con il bus. L’Amministrazione comunale, per maggiore chiarezza, ha infatti approvato le linee di indirizzo sul trasporto scolastico per l’anno che sta per iniziare.

Cosa devono fare le famiglie e gli studenti

Questi i principali adempimenti che spettano alle famiglie:

la misurazione della temperatura corporea a casa, prima della salita sul mezzo;

l’assoluto divieto di far salire sul mezzo lo studente che abbia una alterazione febbrile o che sia stato in contatto con persone affette da infezione da Covid-19 nei quattordici giorni precedenti;

presentarsi alla fermata prestabilita;

l’alunno/alunna deve indossare la mascherina di protezione al momento di salire sullo scuolabus e deve indossarla per l’intero tragitto;

rimanere seduti al proprio posto, senza disturbare nè l’autista nè i compagni;

un genitore deve essere presente alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento deve espressamente delegare un’altra persona maggiorenne di riferimento.

Fermata senza un adulto: serve l’autorizzazione scritta

I genitori degli alunni della scuola superiore di primo grado possono autorizzare l’autista a scendere il proprio figlio/a alla fermata anche in assenza di un adulto se hanno compilato e inviato all’ufficio Scuola del Comune l’apposito modulo disponibile sul sito. Non può usufruire dello scuolabus chi abita nel raggio di 500 metri dalla scuola.

Orari e costi

Entro la fine di settembre sarà reso noto sul sito e sulla pagina Facebook del Comune di Castiglione il termine per il pagamento dell’importo, che sarà comunicato dall’ufficio, al netto della compensazione 2019/2020, così come saranno comunicate le date e gli orari per la consegna dei tesserini, che avverrà nei primi giorni di ottobre.

Eventuali arretrati degli anni precedenti devono essere saldati entro il 10 settembre per poter usufruire del servizio.

Si ricorda che per quanto pagato per i mesi non usufruiti del 2020, a causa della chiusura delle scuole per l’epidemia da coronavirus, si procederà a compensazione con quanto dovuto per il prossimo anno scolastico 2020/2021 e all’eventuale rimborso in caso di impossibilità di compensazione (per fine ciclo scolastico e/o per assenza di altri figli utenti dei servizi scolastici).

Pagamento e tesserino rinviati a ottobre

Poiché il Comune ritiene necessario “rodare” il servizio nelle prime settimane, sulla base sia delle esigenze delle scuole sia di eventuali modifiche nelle linee guida nazionali che dovessero subentrare, il pagamento dell’anno scolastico 2020/2021 e il conseguente ritiro del tesserino nominativo, vengono posticipati ad ottobre.

Le linee di indirizzo integrali sono consultabili al link del Comune di Castiglione del Lago.