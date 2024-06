SAVONA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Savona ha scoperto un laboratorio per la produzione di hashish e marijuana situato in una villa ubicata sulle alture savonesi. Rinvenuti oltre a un quintale e mezzo di sostanza stupefacente. Arrestate quattro persone e sequestrati diversi telefoni cellulari, denaro contante per oltre 20mila euro, un’unità immobiliare di pregio e due magazzini.

