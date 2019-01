A San Giustino torna di moda il ‘Baratto’, al Cinema Astra arriva lo “scambiatutto”

share

Sabato 2 febbraio, dalle ore 14.30 alle 18.30, al cinema Astra di San Giustino, l’Arci di Anghiari organizza “BarattiAmo”. Una sorta di ritorno al passato molto semplice: basta infatti portare un oggetto che non serve più e barattarlo con un altro che piace o di cui si ha bisogno. Si potrà barattare di tutto tranne gli abiti, a patto che sia pulito, in buone condizioni e funzionante.

Dare nuova vita agli oggetti è un’occasione in più anche per chi vuole pesare di meno sull’ambiente. Durante la giornata ci sarà anche la possibilità di bere e mangiare qualcosa in compagnia. Gli oggetti che a fine giornata non saranno stati scambiati verranno dati in beneficenza agli enti locali (fatta eccezione per quelli più ingombranti). Per info 3478837352

share

Stampa