A Roma una palina e una mostra per ricordare Villaggio-Fantozzi - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Roma rende omaggio al ragioniere più famoso d’Italia. In occasione dei 50 anni dalla pubblicazione del romanzo “Fantozzi” e a quattro anni dalla scomparsa dell’attore, sarà infatti installata una palina celebrativa che ricorda la mitica scena del film Fantozzi in cui il Ragioniere più famoso d’Italia si lancia dal balcone per prendere al volo l’autobus. La palina, presentata oggi durante una conferenza stampa in Campidoglio, sarà posizionata vicino all’abitazione sulla Tangenziale Est, utilizzata come location per il film realizzato nel 1971. “Dentro ognuno di noi c’è un pò di Fantozzi, che ciascuno cerca di camuffare come può. Era giusto quindi celebrare questo personaggio mitico che ha dato tanto al cinema italiano e abbiamo voluto farlo riprendendo una delle scene cult in uno dei luoghi più iconici che è il famoso balconcino dal quale lui, per arrivare in tempo a timbrare il cartellino nella megaditta, decide di lanciarsi e prendere l’autobus al volo dicendo ‘non l’ho mai fatto ma l’ho sempre sognato”, ha dichiarato la Sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Credo che sia un modo di ricordare un grandissimo attore, un grandissimo autore che ha dato vita a uno dei personaggi più amati del cinema italiano”, ha aggiunto la prima cittadina capitolina.

Presente alla conferenza l’intera famiglia dell’attore.”Stiamo lavorando già da tempo ad una mostra multimediale e speriamo di farla non solo a Roma ma di portarla anche a Genova. Il titolo sarà ‘Clamorosamente Villaggiò Ci saranno delle presentazioni ufficiali e sarà alla Festa del Cinema di Roma”. Ha dichiarato Elisabetta Villaggio, figlia dell’attore.”E’ un progetto che centra l’attenzione su Paolo Villaggio a 360 gradi. Oltre a essere il creatore della maschera di Fantozzi era un intellettuale, uno scrittore. La mostra si svilupperà attraverso una serie di incontri letterari, una rassegna cinematografica e anche una mostra multimediale in cui scopriremo un Fantozzi conosciuto ma anche inedito”, ha aggiunto Ferdinando Ceriani, direttore artistico del progetto.

La mitica bianchina del ragionier Ugo Fantozzi è arrivata in Piazza del Campidoglio e dopo le foto di rito con la sindaca e la famiglia Villaggio è rimasta a disposizione dei tanti fans del ragioniere che da questa sera potranno assistere alla “Maratona Fantozzi”, la proiezione no stop dei film della mitica saga fantozziana dalla prima pellicola del 1971 fino al docufilm “La voce di Fantozzi” diretto da Mario Sesti.

L’iniziativa organizzata da Volume Entertainment e il Socio Aci a Roma avrà luogo dalle ore 23 al Cinema Adriano, con il sostegno di Mediaset Rti e Titanus. Sarà introdotta da una presentazione con ospiti speciali. La cerimonia inaugurale si terrà alla Casa del Cinema alle ore 21 e sarà presentata da Laura Delli Colli e Mario Sesti.

(ITALPRESS).