A Roma traffico illecito di moto nei container: 3 fermi e 2 denunce - Tuttoggi.info

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A Roma traffico illecito di moto nei container: 3 fermi e 2 denunce

ItalPress

A Roma traffico illecito di moto nei container: 3 fermi e 2 denunce

Gio, 23/07/2026 - 09:03

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ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Roma Parioli, coordinati dalla Procura della Repubblica capitolina, hanno fermato per ricettazione e riciclaggio in concorso tre cittadini senegalesi di 53, 28 e 54 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti specifici. Contestualmente, per gli stessi reati, sono stati denunciati a piede libero altri due connazionali di 50 e 54 anni. L’operazione, condotta con il supporto dei militari della Stazione di Ponte Galeria e in collaborazione con il Gruppo e la Compagnia di Ostia, è scattata a seguito di una serie di furti di motocicli registrati nel quartiere Parioli.

pc/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

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