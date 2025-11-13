 A Roma si premiano i 'Campioni per la salute', impegno sociale sotto i riflettori - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

A Roma si premiano i ‘Campioni per la salute’, impegno sociale sotto i riflettori

tecnical

A Roma si premiano i ‘Campioni per la salute’, impegno sociale sotto i riflettori

Gio, 13/11/2025 - 15:03

Condividi su:

Image

(Adnkronos) – Una serata speciale a Roma per premiare i ‘Campioni per la salute’, figure di spicco che si sono distinte quest’anno per l’impegno nella creazione di opportunità mirate ad incoraggiare l’integrazione sociale e lo sviluppo personale. L’appuntamento è venerdì 21 novembre alle 19.30 al The St. Regis Rome Hotel, per la seconda edizione di ‘Campioni per la Salute Awards – Gala Dinner’. L’evento ha i patrocini di ministero della Salute, Regione Lazio, Roma Capitale, Croce Rossa Italiana, Sport e Salute, Lilt associazione metropolitana di Roma, Summeet e Assitol, ed è condotto dalla giornalista Rai Eleonora Daniele. Missione: celebrare il connubio tra sport e salute. 

A promuovere l’iniziativa la sociologa Lorena Rutigliano, che con il progetto ‘Campioni per la salute’ intende “creare un ponte tra il mondo dello sport, dell’arte e della società”, si legge in una nota. La serata riunirà, come l’anno scorso, un ampio parterre di ospiti: il ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, l’assessore alle Attività produttive, Pari opportunità e Attrazione investimenti di Roma Capitale Monica Lucarelli, la presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio Martina Semenzato, il presidente della Croce rossa Rosario Valastro, il fondatore di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, l’imprenditore Danilo Iervolino, il Vice President Southern Europe della Divisione crociere del Gruppo Msc Leonardo Massa, il direttore generale del Giffoni Film Festival Jacopo Gubitosi, la campionessa paralimpica Ilenia Colanero, i campioni sportivi di judo e karate Emanuele Bruno e Stefano Maniscalco, l’atleta olimpico Stefano Pantano, la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca, l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ Jimmy Ghione. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!