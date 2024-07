A Roccacinema si parla del mito della Bussola di Bernardini: per “Protagonisti in Arena” Andrea Soldani presenta il suo film, intervistato da Lucia Annunziata - Tuttoggi.info

Sarà Andrea SOLDANI il terzo ospite di “ Protagonisti in Arena ”, la serie di appuntamenti di “Roccacinema 2024” che dà la possibilità al pubblico di incontrare dal vivo chi il cinema lo fa davvero, con la possibilità di porgere direttamente agli autori domande sull’opera appena vista.

Mercoledì 24 alle ore 21 il regista, umbro d’adozione, presenterà il suo documentario “ La Bussola: il collezionista di stelle ” introdotto e poi intervistato dalla professoressa Lucia Annunziata , esperta locale di cinematografia. Simbolo dell’euforia e della rinascita economica postbellica italiana, “La Bussola di Sergio Bernardini” a Focette, frazione di Marina di Pietrasanta, nel cuore della Versilia, ha avuto il primato di ospitare tantissime star nazionali e straniere e cambiato il gusto di diverse generazioni di frequentatori. Un doveroso omaggio al pioniere Sergio Bernardini, ideatore dello storico locale: molti cimeli in una rievocazione di famiglia. Grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura “Cinema Revolution” l’ingresso all’iniziativa è di soli 3,50 euro .

Andrea Soldani, regista e autore, vive a Spina nel comune di Marsciano: esperto di comunicazione cross-media è stato direttore artistico di festival di teatro di strada negli anni ’80; nel 1989 firma il suo primo documentario “Tuttotondo”, girato a Pisa, insieme all’artista americano Keith Haring. Nei primi anni ‘90 realizza “La Signora delle Alpi” e “Cuneo provincia granda” per la “Fascino” di Maurizio Costanzo, con il quale inizia la sua carriera televisiva come regista e autore. Firma programmi di approfondimento e informazione con Gad Lerner, Michele Santoro, Andrea Purgatori, Davide Sassoli e altri importanti giornalisti e conduttori italiani. Nel 2016 firma la sua ultima regia televisiva con Beppe Severgnini per dedicarsi negli anni successivi alla comunicazione d’impresa nel settore delle piattaforme digitali. Dal 2019 è direttore artistico di “Gecko Fest”, festival multidisciplinare dedicato ai grandi cambiamenti del nostro tempo che si svolge in Umbria.

Per “Cinema Revolution” e per tutta la programmazione di “Roccacinema 2024” è sempre possibile la prevendita sul sito www.nuovocinemacaporali.it oppure su www.liveticket.it/roccacinema.

Luogo: CASTIGLIONE DEL LAGO, PERUGIA, UMBRIA