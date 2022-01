A Rivotorto per incontrare uomo conosciuto su internet, trovata morta: si indaga

Una donna di 59 anni di Verona ritrovata morta ad Assisi, oggi il conferimento dell'incarico al medico legale per l'autopsia. Ipotesi overdose

Sarà l’autopsia disposta dalla Procura di Perugia a chiarire le cause della morte di una donna di 59 anni, trovata priva di vita lunedì pomeriggio in una abitazione di Rivotorto. Ad indagare sulla vicenda sono gli agenti del commissariato di polizia di Assisi, guidato da Francesca Di Luca. Secondo quanto trapela, non ci sarebbero segni che farebbero pensare ad una morte violenta ma non si esclude invece una overdose mortale.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna era arrivata qualche giorno fa in Umbria da Verona, per incontrare un uomo conosciuto su internet. Poi il decesso improvviso avvenuto in un appartamento di Rivotorto, lunedì pomeriggio.

Per oggi è previsto il conferimento, da parte della Procura, dell’incarico al medico legale per l’effettuazione dell’autopsia e degli esami tossicologici. Il sospetto, come detto, è che la morte della donna possa essere legata all’uso di droga.