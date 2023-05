A Pozzuolo Umbro torna da venerdì il Festival della Fisica - Tuttoggi.info

Il festival vuole regalare momenti di riflessione in modo divertente e comprensibile a tutti sulle molteplici applicazioni della fisica

Al via la quinta edizione del “Festival della Fisica”, organizzato dall’Associazione Franco Rasetti di Pozzuolo Umbro (Castiglione del Lago) presso gli spazi del percorso museale di Palazzo Moretti: una tre giorni per scoprire il fantastico mondo della fisica giocando.

La manifestazione è aperta a tutti e inizierà venerdì 5 maggio dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 19 per continuare, con gli stessi orari, sabato 6 e domenica 7 maggio. Il festival è ispirato dalla figura dello scienziato, fisico e naturalista pozzuolese Franco Rasetti e vuole regalare momenti di riflessione in modo divertente e comprensibile a tutti sulle molteplici applicazioni della fisica. Da segnalare i laboratori di Danilo Cicioni, con la proposta di una vasta gamma di esperimenti e prove scientifiche; poi, nel campo naturalistico si andrà alla scoperta dei “segreti” della natura e le forze che la caratterizzano con Adria Faraone e Mario Morellini. Francesco Rubechini parlerà di meteoriti, della loro origine e di come hanno condizionato il nostro pianeta. Accompagnati da Claudio Monellini, presidente dell’associazione “Franco Rasetti”, non mancherà la storia della fisica attraverso i “ragazzi di Via Panisperna” e la vicenda di Franco Rasetti, uno dei primi fisici ad interrogarsi sul ruolo della ricerca scientifica per scopo bellico, rifiutando l’utilizzo dell’atomica, scegliendo di seguire un cammino naturalistico e di pace. Ezio Mazieri e Lino Gocci presenteranno le loro creazioni di modellismo statico e dinamico.

Venerdì alle ore 17 inaugurazione della mostra di Elena Matei “Metafisica 2023”, quando l’arte pittorica si lega alla geometria e alla fisica. «In questa edizione – spiega Claudio Monellini – hanno dato la disponibilità a partecipare le scuole secondarie di primo grado di Castiglione del Lago e Pozzuolo dell’Istituto Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti”, che ringraziamo. Vi aspettiamo tutti, con l’auspicio di avere il vostro sostegno per promuovere questa iniziativa e migliorarla ancora».