A Pian di Massiano iniziati gli “Avanti Tutta Days”

Spettacolo, sport, divertimento e solidarietà a Pian di Massiano, dove questa mattina ha preso il via la due giorni degli “Avanti Tutta Days”, manifestazione ad ingresso libero giunta alla sesta edizione. L’iniziativa, che ogni anno si arricchisce di nuovi contenuti, è promossa dall’Associazione Avanti Tutta onlus del presidente Leonardo Cenci in collaborazione con Francesco D’Arcangelo e gode del patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria e del Comune di Perugia.

Molte le novità previste per questa edizione – aperta a tutti dalle ore 10 al tramonto – tra cui Gioco del Quidditch, noto come Harry Potter Game; la Grifofitness, che curerà tutta la parte aerobica grazie agli istrutturi del Msp (Movimento Sportivo Popolare Italia); l’Agility ed il Dross Dog dello Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale); un percorso per una gimkana ciclistica del Csi (Centro Sportivo Italiano); la Danza Cinese del Leone (sabato alle 12 e domenica alle 16,30 circa); lo Street Circo (in programma domenica alle ore 18); la Street Art ed il Wal Experience. Per la prima volta anche tutte le maggiori società sportive di serie A della città di Perugia – Ac Perugia Calcio, Sir Safety Perugia Volley, Rugby Perugia, Bartoccini Gioiellerie Perugia – hanno deciso di sposare pubblicamente la manifestazione ed alcune di loro saranno presenti con degli stand informativi e con l’attività di promozione giovanile.

Non mancheranno le attrazioni più classiche come Pompieropoli (solo la domenica), il gonfiabile di Decathlon, Ippotherapy, tennis, nordic walking e tante altre. Ritorneranno, inoltre, alcune attività come il baseball con il suo gonfiabile, i Nasi Rossi per la gioia di grandi e piccini ed il tennistavolo. Ampio spazio anche per l’area salute con alcuni screening gratuiti (udito e naso) e con l’iniziativa di prevenzione “Pupazzi in Emergenza”, a cura della Croce Rossa Italiana di Perugia. E’ rivolta ai bambini (sarebbe un piccolo ospedale dove vengono soccorsi i vari pupazzi) ed è in programma entrambi i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19,30.

Sarà presente anche uno stand del Gruppo Grifo Agroalimentare che omaggerà i più piccoli con alcuni suoi prodotti. La due giorni sarà accompagnata, come sempre, dalla musica di Max Radio e dalla presenza dell’ex iena Mauro Casciari, presidente onorario di Avanti Tutta.

Tutto questo è reso possibile grazie ai contributi ed al sostegno, in primis, di Grafox, Conad, UmbraGroup, Grifo Agroalimentare, Automigliorgas, Vitakraft e Satiri Auto. L’Associazione ringrazia anche Irrigazioni Riccini, Saci, Decathlon, Alessandrelli Centrocasa, Cr Sport, Max Radio, Castello Monte Vibiano Vecchio, Il Forno Pioppi, Trasporti Zucconi ed European Security.

