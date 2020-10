A Peugeot 2008 il premio “Auto Europa 2021” - Tuttoggi

La nuova Peugeot 2008 è l’”Auto Europa 2021″. Il premio al crossover del leone francese è stato assegnato dall’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive. La motivazione è per “le qualità di design, comfort, dinamicità e completezza della gamma”. Nella speciale classifica “Vetture Sportive” coccarda Gialla (design) per Ferrari SF90, Rossa (prestazioni) per Lamborghini Huracàn Evo RWD e Blu (originalità) per McLaren GT.

Tartaruga d’Argento, simbolo della UIGA a: Stefano Domenicali, Andrea Levy e Paolo Scudieri.

