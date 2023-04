A Perugia prima Mostra-Concorso nazionale di Modellismo statico - Tuttoggi.info

Si può iscrivere qualsiasi tipo di modelli: navale, ferroviario, mezzi civili, diorami storici, figurini fantasy, Mecha e tanto altro.

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 aprile. Possono essere effettuate on line sulla pagina facebook di Daydreamers o richiedendo il modulo alla mail daydreamersmail@gmail.com.

La Mostra-concorso avrà luogo a Perugia il 29 e 30 aprile. La premiazione è in programma per il 30 alle ore 15,30 presso la sede della manifestazione, in Via Giuseppe Minottini.

“Il modellismo non è più solo un gioco – riferiscono gli organizzatori dell’iniziativa – ma è diventato una forma d’arte che insegna tecniche di lavorazione, storia e ricerca del dettaglio. Al concorso si potranno ammirare modelli provenienti da tutta Italia”.