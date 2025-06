A Perugia Osservatorio Teloni.eu presenta evoluzione agenzie viaggi. "Più intelligenti dell'intelligenza artificiale" - Tuttoggi.info

“Il futuro del turismo? Occorrerà essere più intelligenti dell’intelligenza artificiale e puntare su eventi e lifestyle per salvarsi. Ci sono buoni segnali che arrivano da qui ma anche dalla trasformazione digitale e dai nuovi modelli di rete”. E’ l’Osservatorio Teloni.eu a presentare un’analisi approfondita sul domani che verrà ma anche a fotografare l’evoluzione del settore delle agenzie di viaggio in Italia negli ultimi vent’anni. Una attenta visione di insieme che delinea le tendenze future e l’emergere di nuovi paradigmi operativi.

“Il mondo del turismo sta attraversando una fase di profonda trasformazione, spinta dalla digitalizzazione e da un’accresciuta domanda di personalizzazione, che sta disorientando molti operatori tradizionali e rendendo indispensabile l’adozione di modelli di business più agili e in rete” – spiega il fondatore di Teloni.eu, l’imprenditore Sandro Teloni che ha ospitato l’ultimo evento organizzato dal suo gruppo al Perugia Vecchia Relais, sulle alture di Castelleone di Perugia, accogliendo una quarantina di imprenditori umbri in rappresentanza di almeno venti aziende che operano dal tech all’artigianato, dall’industria ai servizi. Un ritorno in terra Umbria quello di Teloni che è partito proprio da qui, e dalle vicine Marche, per avviare il primo passo nel travel con gli affitti settimanali di moderne ville con piscina e prestigiose dimore storiche arrivando a contare oggi, in tutta Italia, ben 262 strutture. Il gruppo si è poi evoluto espandendosi al wedding, in Italia e all’estero, al travel outgoing, agli eventi in Italia e all’ospitalità.



“Dal 2005 al 2025, l’Italia ha assistito a un significativo declino nel numero delle agenzie di viaggio tradizionali, passando da oltre 11.000 a circa 7.100, con una riduzione del 35% e la chiusura di circa 3.900 agenzie. Questo declino è stato determinato principalmente dalla digitalizzazione e dalla disintermediazione, che hanno permesso ai viaggiatori di organizzare autonomamente i propri viaggi online. Le crisi economiche, in particolare quella del 2008 e la pandemia di Covid-19, hanno ulteriormente colpito il settore. Allo stesso tempo, si è registrato un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, con una maggiore richiesta di esperienze personalizzate.



In questo scenario anzitutto è emersa la figura del consulente di viaggio – sottolinea Sandro Teloni che nel suo gruppo ha dato vita agli EM, gli Experience Manager, vera alternativa alle agenzie tradizionali e che, a differenza di quest’ultime, propongono una serie infinita di attività affiancando continuamente la clientela – Secondo un rapporto di LinkedIn, questa professione è la più rapida crescita nel 2025. I consulenti di viaggio collaborano con agenzie o tour operator senza la necessità di una sede fisica, utilizzando piattaforme digitali per offrire servizi personalizzati, garantendo maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze del cliente. A riprova di questa tendenza il fatto che sia stato istituito il Registro Nazionale dei Consulenti di Viaggio da parte di Acovi, con l’obiettivo di riconoscere ufficialmente la professione”.



Oltre ai consulenti di viaggio, altri segmenti del turismo stanno mostrando una crescita significativa. Tra tutti quello dedicato ad eventi e lifestyle.



“Il settore degli eventi, del lifestyle e dei matrimoni è in crescita, con particolare attenzione a location esclusive e servizi su misura – spiega Teloni, che aggiunge – Questo settore che include MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) e eventi privati, sta vivendo un grande momento storico con un valore stimato di 1,18 miliardi di euro entro il 2025. Si prevede – i dati vengono forniti dall’Osservatorio Teloni.eu – che il 59% degli eventi sarà interamente in presenza, con un ulteriore 20% in formato ibrido. Va peraltro ricordato che glieventi contribuiscono in modo significativo al PIL delle destinazioni ospitanti, non solo attraverso le spese dirette (sede, catering, alloggi) ma anche tramite l’indotto generato da trasporti, shopping, turismo pre/post-evento. C’è poi una crescente domanda di esperienze di viaggio autentiche e personalizzate, che vanno oltre il semplice “vedere” e puntano a “fare” e “sentire”. Si chiama lifestyle, è il nuovo stile di vita Questo include il turismo enogastronomico, il turismo del benessere – lo wellness tourism, il turismo culturale e creativo in cui la ricerca di autenticità, il desiderio di connessione con la cultura locale, la sostenibilità e la personalizzazione sono driver fondamentali”.



L’intelligenza artificiale sta dando una grande mano al settore. “Ma non basta, l’esperienza è qualcosa che nasce su di una terra dove occorre aver messo già radici” – spiega ancora Teloni, che parla, a titolo d’esempio, del wedding in Italia. “Il nostro Paese è una delle mete più ambite per i destination weddings. Non ci si limita solo a proporre mete, la formazione professionale e il riconoscimento istituzionale della professione di chi si occupa dei matrimoni sono in aumento. Il nostro gruppo, ad esempio, punta tutto su questa offerta confezionata dai nostri Experience Manager ma dove si lavora molto anche con la proposta di location esclusive come le nostre ville con piscina, che proponiamo anche per l’affitto turistico. Le tendenze includono ville eco-friendly, di lusso e storiche ristrutturate”.



Le prospettive per i prossimi 5 anni (2025-2030) secondo l’Osservatorio Teloni.eu indicano un’ulteriore riduzione delle agenzie tradizionali, con una possibile stabilizzazione intorno alle 5.000 unità, mentre si prevede che continui la fortissima espansione di professionisti in rete, stile americano. La crescita del turismo esperienziale e dei servizi personalizzati continuerà, così come l’aumento della domanda per eventi esclusivi e matrimoni in location uniche. Questo scenario offre significative opportunità per investire in piattaforme digitali che supportino i consulenti di viaggio, sviluppare offerte su misura per il turismo esperienziale e collaborare con professionisti del settore eventi per ampliare l’offerta di servizi. In sintesi, i settori della consulenza per eventi, viaggi, ville con piscina e matrimoni in Italia mostrano una crescita significativa, trainata da personalizzazione, sostenibilità e nuove tecnologie. Nei prossimi 5 anni, si prevede un aumento della domanda per servizi personalizzati e di alta qualità, l’espansione delle professioni consulenziali con riconoscimenti ufficiali e formazione specializzata, e la crescita del mercato immobiliare di lusso, in particolare per le ville con piscina.



“In questo contesto di profondo cambiamento, gli operatori tradizionali si trovano sempre più disorientati e non possono più agire da soli a causa degli altissimi costi e della complessità del mercato. È ormai evidente come sia conveniente per loro affidarsi a strutture che fanno già rete e che presentano una serie di proposte innovative – conclude l’imprenditore Sandro Teloni, sottolineando – La nostra piattaforma si pone come partner strategico per affrontare le sfide del nuovo mercato turistico, offrendo soluzioni integrate e all’avanguardia che permettono di far lavorarte i collaboratori in rete con meno costi e più ritorni economici”.



Alla serata evento di Perugia erano presenti gli Experience Manager del gruppo tra cui Alessio Cartuccia di Perugia, Francesco Negrini di Foligno, Lorenzo Billi di Gubbio, Gabriele Cencioni di Siena, Federico Orpello di Fabriano e Alessandro Teloni di San Severino Marche.





Luogo: PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA