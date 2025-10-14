 A Perugia la nuova centrale operativa per controllare 400 telecamere | Foto - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

A Perugia la nuova centrale operativa per controllare 400 telecamere | Foto

Redazione

A Perugia la nuova centrale operativa per controllare 400 telecamere | Foto

La sala è stata intitolata alla memoria di Antonella Vitali, vicecomandante scomparsa pochi mesi fa
Mar, 14/10/2025 - 14:32

Condividi su:

Una centrale operativa potenziata grazie a nuovi sistemi tecnologici e arredi più funzionali a disposizione degli agenti della Polizia locale di Perugia. All’inaugurazione al comando di Madonna Alta erano presenti la sindaca Vittoria Ferdinandi, l’assessore Andrea Stafisso (smart city e innovazione tecnologica), il direttore generale Roberto Gerardi, il dirigente Gabriele De Micheli (Area Governo del territorio e transizione digitale), la comandante Nicoletta Caponi, la responsabile della centrale operativa, capitano Rosella Giusepponi, il consigliere delegato alla sicurezza Antonio Donato, l’ex sindaco Andrea Romizi e l’ex assessore alla sicurezza Luca Merli. Ha partecipato anche Alessandro Villani per Verbatel srl di Milano, che ha fornito arredi, consolle e monitor (altri fornitori sono Friuli radiocomunicazioni sas e Artel Impianti per gli impianti elettrici).

Alla contestuale cerimonia di intitolazione della centrale alla memoria di Antonella Vitali, vice comandante del Corpo recentemente scomparsa, sono intervenuti il marito Marcello Volpi in rappresentanza della famiglia e gli attrazionisti del luna park che hanno donato la targa scoperta per l’occasione. Il potenziamento della sala operativa si deve a un progetto triennale (“Potenziamento delle iniziative di sicurezza urbana da parte dei comuni riferito al triennio 2024-2026”) finanziato dal Ministero dell’interno per un importo di 146mila euro all’anno. Il Comune di Perugia ha puntato ad adeguare gli spazi e a dotarli di tecnologie innovative e funzionali all’erogazione dei servizi in capo alla centrale, che è il fulcro delle comunicazioni di pronto intervento, svolge funzioni di coordinamento del personale dislocato sul territorio, attivando se necessario altri servizi comunali, e visiona le telecamere di videosorveglianza presenti in città per il controllo della circolazione stradale, la verifica degli incidenti stradali, la prevenzione di atti vandalici sui principali monumenti e la tutela del decoro urbano, collaborando in materia di pubblica sicurezza con le altre forze dell’ordine.

In base al progetto che ha visto impegnato il personale del settore Ict e del cantiere comunale, nella prima annualità, oltre a investire su nuove apparecchiature per la sala controllo, è stata operata una riorganizzazione logistico-operativa iniziata nel dicembre 2024. La centrale è stata trasferita in uno spazio più ampio, sempre a piano terra. Il servizio di controllo telecamere ora si concentra in una sala monitor dove un videowall ha sostituito la vecchia consolle. Si è provveduto anche a insonorizzare il locale e ad acquistare arredi per sala riunioni, ufficio e zona operativa, nonché computer, radio e quanto necessario per il coordinamento delle emergenze.

Con le risorse della seconda annualità si è lavorato per installare nuovi server a Pian di Massiano e, soprattutto, per potenziare la rete di telecomunicazioni in fibra ottica dedicata alla videosorveglianza. La relativa piattaforma è stata sostituita con uno strumento avanzato che consentirà in futuro di applicare ulteriori soluzioni innovative. Per controllare le immagini provenienti da circa 400 telecamere, in particolare, è disponibile un videowall che permette di monitorare contemporaneamente più “scene”. I benefici del nuovo sistema sono condivisi con altri settori dell’amministrazione comunale e con Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, come avvenuto anche nel caso della Marcia della pace.
Nel 2026 si punterà su servizi di intelligenza artificiale per rendere sempre più gestibile il sistema di telecamere e di registrazione e gestione dei flussi video da queste provenienti.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Ubriaco tampona un’altra macchina e minaccia l’altro guidatore, alcuni cittadini e pure i poliziotti: arrestato

Assisi

Il Papa a novembre ad Assisi? L’indiscrezione: possibile il saluto “fisico” all’assemblea Cei

Trasimeno

Malore dopo essere stato punto da calabroni, soccorso da vigili del fuoco ed elisoccorso

in umbria

gli ultimi pubblicati

Star Bene

Ricerca, genetista Gentile: “Con Genoma Puglia sfruttiamo al meglio la tecnologia”
Ultim'ora Italia

Sabrina Colle: “Mia vita dedicata alla ripresa di Sgarbi. Io megera? Calunnia”
Ultim'ora Italia

Uomini e Donne, chi è la nuova tronista Sara Gaudenzi?

Ultim'ora Italia

Food, Gherardi (Confagricoltura): “Dieta mediterranea rispecchia sostenibilità”

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!