A Perugia 350 magistrati da tutta Italia per campionato di calcio a 8 - Tuttoggi

Nell'ambito del campionato nazionale per magistrati anche un convegno con la Figc rivolto agli studenti di Perugia e Gubbio

Oltre 350 magistrati da tutta Italia a Perugia per partecipare all’VIII Campionato nazionale di calcio a 8 per magistrati. L’appuntamento è dal 21 al 25 aprile 2022 e vi prenderanno parti giudici e pm da 17 distretti nazionali.

Il torneo, autofinanziato dai partecipanti e con il patrocinio dell’Anm e della locale Figc – Lega Nazionale Dilettanti, prende quest’anno il titolo “Legalità – Mettiti in gioco” e verrà sospeso venerdì 22 aprile, dalle ore 17 alle ore 19, per un incontro sul tema “SI allo SPORT NO alla Guerra”, presso la sede della locale Figc – Lnd con gli studenti del “Centro Internazionale Montessori” di Perugia, della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Perugia e del Liceo ad indirizzo sportivo “Mazzatinti” di Gubbio.