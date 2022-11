A Passignano e Tuoro delegazioni da 40 scuole italiane - Tuttoggi

Si tratta di un progetto nazionale nato con lo scopo di permettere ai ragazzi, attraverso stimolanti esperienze nel rispetto della legalità, di diventare protagonisti nella tutela e nello sviluppo delle aree naturali protette. Vede riunite, in una grande rete, scuole delle varie regioni italiane, di cui anche l’Istituto Birago fa parte dal 2019.

Il progetto generale prevede l’organizzazione annuale di un convegno dei mini-sindaci, con il coinvolgimento delle scuole aderenti alla Rete, per far incontrare e confrontare ragazzi e adulti rispetto agli obiettivi perseguiti nel corso dell’anno scolastico.

La tre giorni al Trasimeno è dunque uno dei momenti preparatori al convegno annuale che si terrà a maggio.

“In questa occasione – spiegano dalla scuola – avremo la possibilità di promuovere e valorizzare il nostro territorio e le sue peculiarità. Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale di Passignano per avere, insieme a quella di Tuoro, reso possibile tutto ciò e alle maestre e ai professori coinvolti in questo progetto. Siamo pronti ad ospitare i Dirigenti ed i Professori referenti dei vari CCRR d’Italia dai quali non potremo che avere importanti suggerimenti per le nostre future attività. Abbiamo lavorato per l’accoglienza, ci siamo preparati al meglio, siamo emozionati, ma felici di vivere questa nuova e stimolante avventura”.

L’accoglienza delle delegazioni da parte dei sindaci di Passignano e Tuoro è prevista per oggi pomeriggio alle ore 15 alla Rocca di Passignano. Successivamente si darà inizio ai lavori dei partecipanti al pre-convegno, presso l’Aula magna dell’Istituto comprensivo. Sempre nella giornata di sabato è in programma anche la presentazione del Palio delle barche con l’intervento dell’Ente Palio e dei rappresentanti dei Rioni.

Il programma di domenica prevede invece visite guidate ad Isola Maggiore e al percorso annibalico. Lunedì i lavori si sposteranno presso il borgo del Pischiello ospiti di Art Advanced- Solution, dove sono previsti gli interventi tra gli altri del rappresentante dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria e di Giampiero Gregori, capo scorta del giudice Antonino Caponnetto.

“Passignano e Tuoro – dichiara il sindaco Sandro Pasquali – ospitano insieme questo pre convegno, facendo conoscere le bellezze del territorio, auspicando l’inizio di una collaborazione che possa portare in futuro anche ad un impegno su obiettivi nazionali”.

IL PROGRAMMA

Sabato 19 Novembre

Arrivo delegazioni e sistemazione presso Hotel “Il Gabbiano” di Passignano sul Trasimeno (PG).

Ore 15:00 Rocca medievale di Passignano

Accoglienza delegazioni alla presenza dei Sindaci di Passignano e Tuoro sul Trasimeno

Saluti dei mini-sindaci dei C.C.R.R di Passignano e Tuoro sul Trasimeno

Saluti istituzionali

Cocktail di benvenuto a cura del Comune di Passignano sul Trasimeno

Intervento della Banda musicale di Passignano

Esibizione dei Figuranti in costume d’epoca e rievocazione storica del Palio delle barche

Visita guidata della Rocca, passeggiata per le vie del borgo e lungolago alla scoperta di Passignano sul Trasimeno

Ore 17:00 – 19:30 Aula Magna Istituto Comprensivo “Dalmazio Birago” di Passignano sul Trasimeno

Apertura lavori convegno “Coloriamo il nostro futuro”

Saluti del Dirigente scolastico

Presentazione attività dei CCRR di Passignano e Tuoro sul Trasimeno

Dibattito

Ore 20:00 Cena a cura del Comune di Passignano sul Trasimeno

Domenica 20 Novembre 2022

Ore 09:30 trasferimento da hotel a Tuoro sul Trasimeno e visita guidata del “Campo del Sole”

Partenza per Isola Maggiore, visita dell’isola, Visita del Museo del Merletto, Visita della Casa del Capitano del popolo

Ore 13:10 partenza da Isola Maggiore per Tuoro sul Trasimeno

Pranzo presso il Centro “E. Petri” di Tuoro a cura del Comune di Tuoro sul Trasimeno

Ore 15:30 “Sulle orme di Annibale”, percorso della battaglia del Trasimeno (rappresentazione con figuranti a cura della pro-loco di Tuoro), Percorso Annibalico

Ore 17:30 – 19:00 Convegno “Coloriamo il nostro futuro” presso Teatro dell’Accademia di Tuoro

Intervento di Luciano Morini, Presidente dell’Associazione E. Petri

Ore 19:30 Apericena a cura del Comune di Tuoro sul Trasimeno presso il Teatro dell’Accademia.

A seguire Spettacolo teatrale “L’isola degli uomini” di e con Stefano Baffetti

Lunedì 21 Novembre 2022

Ore 09:30 trasferimento presso il borgo del Pischiello

Visita dell’azienda Art – Advanced Solution e della settecentesca Villa del Pischiello

Saluti di benvenuto da parte di una delegazione dell’azienda ART S.p.a

Anna Anchino, Presidente AIDP Umbria, HR & Legal e Press di ART S.p.a

Daniele Verrocchio, Branding & Market Diversification di ART S.p.a

Saluti autorità regionali, provinciali e locali

Intervento rappresentante Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria

Intervento di Giampiero Gregori, capo scorta del giudice Antonino Caponnetto

Ore 11:00 – 13:00 Lavori del convegno “Coloriamo il nostro futuro”