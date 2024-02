A passeggio con un trolley "sospetto", dentro numerose bombolette e oggetti da scasso - Tuttoggi.info

L'uomo - già noto alle forze dell'ordine - non ha saputo spiegare il possesso di questo tipo di merce, tra cui varie confezioni di schiuma adesiva e silicone | E' stato denunciato (anche) per ricettazione

E’ accusato di ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere e allo scasso un 55enne di Perugia, già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è astato notato dalla Volante della Polizia mentre stava camminando con un trolley lungo la Strada Santa Lucia. Insospettiti gli agenti hanno così deciso di sottoporlo ad un controllo più approfondito.

A seguito della perquisizione, estesa anche al “bagaglio”, il 55enne è stato trovato in possesso di numerosi articoli di ferramenta – tra cui numerose bombolette di schiuma adesiva e silicone – , un coltello serramanico, un cellulare, alcuni capi di abbigliamento e cacciaviti, verosimilmente provento di reato.

L’uomo, sentito in merito dagli agenti, non è stato in grado di motivare il possesso degli oggetti e, per tale motivo, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.