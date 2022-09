A Panicale una mostra sugli strumenti musicali del Rinascimento - Tuttoggi

La ricerca di Sangineto si è evoluta dopo una esperienza di costruzione di strumenti musicali della tradizione italiana ed europea, prevalentemente cordofoni, iniziata nel 1976. Ha in seguito approfondito lo studio organologico e costruttivo e la storia iconografica degli strumenti musicali rinascimentali.

Il giorno dell’inaugurazione della mostra, domenica 11 settembre alle ore 17, lo stesso Sangineto terrà una conferenza sugli strumenti musicali spesso raffigurati tra le mani di angeli musicanti in dipinti, affreschi e rappresentazioni grafiche da grandi Maestri del Rinascimento italiano.

Giovedì 15 settembre invece, alle ore 21, concerto “Strumenti musicali nell’arte pittorica. Dal Medioevo a Leonardo” del gruppo musicale Antica Liuteria Sangineto, il quale ha approfondito il repertorio musicale legato allo strumentario del periodo rinascimentale.

Michele Sangineto per 35 anni è stato docente di ebanisteria (arte applicata) presso l’Istituto Statale d’Arte di Monza (ISA). Dal 1978 si dedica a collezionare gli strumenti musicali del mondo, alla ricerca e allo studio dell’organologia, nonché alla sperimentazione nella costruzione di strumenti musicali a scopo professionale e didattico specializzandosi in particolare in cordofoni della tradizione europea, quali mandole, mandolini, dulcimer, bouzouki, cister, cetre, salteri ad arco, a pizzico e a percussione, arpe gotiche, celtiche e popolari, crotte, arpanette, fidule e vielle. Ha inoltre apportato innovazioni morfologiche e strutturali a strumenti come l’arpa popolare e il salterio ad arco.